У Xiaomi вышел бюджетный конкурент iPhone 16 и Galaxy S25

У Xiaomi вышел бюджетный конкурент iPhone 16 и Galaxy S2520
- 23.05.2025, 12:09
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Гаджет получил флагмановскую начинку.
Китайская корпорация Xiaomi презентовала свой новый смартфон Xiaomi Civi 5 Pro. Это субфлагманский девайс с процессором Qualcomm Snapdragon 8s Gen, камерами Leica и весьма конкурентным ценником.
Толщина корпуса составила 7,45 м, а вес – 184 грамм. Аппарату досталась 6.55-дюймовая OLED-матрица с разрешением 1,5К, частотой 120 Гц и максимальной яркостью 3200 нит. Отдельной гордостью инженеров Xiaomi стала нижняя рамка высотой всего 1,6 мм.
Смартфон работает на топовом процессоре Snapdragon 8s Gen 4 и питается от аккумулятора емкостью 6000 мАч с поддержкой зарядки по проводу 67 Вт. Основная камера Leica состоит из трех модулей с датчиками разрешением 50, 50 и 12 Мп (предусмотрен телеобъектив с ЭФР 60 мм). Спереди находится фронтальная камера 50 МП с автофокусом.
В оснащение также вошли Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, 5G, Dual SIM и модуль NFC для бесконтактных платежей. Помимо четырех базовых оттенков, также есть специальная версия с отделкой из экокожи, в которую добавили натуральную гущу: смартфон издает «легкий кофейный аромат».
Стартовая версия Xiaomi Civi 5 Pro (12/256 Гбайт) стоит 2999 юаней или 415 долларов. Топовая модификация смартфона получила 16 Гбайт ОЗУ и накопитель на 512 ГБ – за нее попросят 3599 юаней или 500 долларов.