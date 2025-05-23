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В Норвегии 135-метровый корабль чуть не врезался в частный дом на берегу

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  • 23.05.2025, 12:12
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В Норвегии 135-метровый корабль чуть не врезался в частный дом на берегу
Фото: NTB/Jan Langhaug/via REUTERS

Судно «на полной скорости» село на мель.

В Норвегии 135-метровый контейнеровоз NCL Salten сел на мель, врезавшись во двор частного дома. Об этом сообщает BBC.

Инцидент произошел 22 мая примерно в 05:00 по местному времени. Судно оказалось всего в нескольких метрах от дома Иоганна Гельберга.

Его сосед наблюдал за кораблем, который «на полной скорости» направлялся прямо к берегу в Бинесети, вблизи города Тронгейм.

«Я был уверен, что он уже на улице, но нет, не было никаких признаков жизни. Я звонил в дверь много раз — и ничего. И только когда я позвонил ему по телефону, мне удалось связаться с ним», — рассказал сосед.

Хельберг отметил, что судно оказалось бы в его спальне, если бы село на мель на пять метров южнее.

Фото: NTB/Jan Langhaug/via REUTERS

«В дверь позвонили в то время суток, когда я не люблю открывать. Я подошел к окну и был очень удивлен, увидев большой корабль. Мне пришлось согнуть шею, чтобы увидеть его верхушку. Это было настолько нереально», — сказал он.

Грузовое судно NCL Salten под кипрским флагом, на борту которого находилось 16 человек, направлялось в город Оркангер, но сбилось с курса. В результате инцидента никто не пострадал.

Пока неизвестно, что стало причиной аварии. Полиция Норвегии проводит расследование.

BBC пишет, что судно уже садилось на мель в 2023 году.

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