Во Вьетнаме решили заблокировать Telegram 2 23.05.2025, 12:26

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Причина — отказ от сотрудничества в борьбе с преступной деятельностью.

Во Вьетнаме полностью заблокируют доступ к мессенджеру Telegram, пишет The Moscow Times.

Указание о блокировке доступа к платформе в адрес вьетнамских провайдеров телекоммуникационных услуг разослало Министерство технологий страны. Причина — отказ от сотрудничества в борьбе с преступной деятельностью. По схожим основаниям во Франции под следствием находится основатель Telegram Павел Дуров.

Министерство технологий призвало телекоммуникационные компании «внедрить решения и меры для предотвращения деятельности Telegram во Вьетнаме». В документе, датированном 21 мая, сказано, что провайдеры должны сообщить о принятых мерах не позднее 2 июня.

Согласно данным Департамента кибербезопасности, 68% из 9600 каналов и групп в мессенджере, действующих во Вьетнаме, нарушают законодательство и связаны с мошенничеством, продажей наркотиков и, как предполагают власти, терроризмом.

Представитель ведомства рассказал, что решение о блокировке сервиса последовало за отказом его руководства предоставить правительству данные пользователей, когда его об этом попросили в рамках расследований по уголовным делам.

Telegram во Вьетнаме также обвиняют в невыполнении требований юридических норм, обязывающих соцсети отслеживать, удалять и блокировать информацию, нарушающую закон. Кроме того, согласно документу, ряд групп в мессенджере с десятками тысяч участников «были созданы оппозиционными и реакционными субъектами, распространяющими антиправительственные материалы», по данным полиции.

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