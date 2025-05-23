«Купаловцы» покажут в Варшаве новый спектакль «Валiзка» 23.05.2025, 12:54

Премьера состоится 24-26 июня.

Свободные «Купаловцы» приглашают на показ спектакля «Валiзка» в Варшаве. Это премьера постановки.

«Иногда каждому из нас хочется выжать из памяти трудные моменты, ужасающие воспоминания, выбросить их в мусорку и попрощаться навсегда. Возможно ли это? Стоит ли? Не прошлое ли определяет человека?

У Франсуа Жако была половина сердца, одно легкое, один глаз. Он тяжело дышал и не имел опоры в жизни. Франсуа казалось, что его вообще не существует. Но однажды он отправился в музей катастрофы, чтобы отыскать ответы и сделать неожиданное открытие», — рассказали о постановке организаторы сайту Charter97.org.

Спектакль пройдет 24 — 26 июня. Адрес: Варшава, Scena Przodownik Teatru Dramatycznego, ul. Olesińska 21/lok.211.

В постановке играют Зоя Белохвостик, Андрей Дробыш, Валентина Гарцуева, Дмитрий Есеневич, Александр Козел, Дмитрий Есеневич.

Автор — Малгожата Сикорска-Мишчук. Режиссер — Александр Гарцуев.

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