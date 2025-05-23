Фильм уроженца Барановичей попал в топ на Каннском фестивале
- 23.05.2025, 13:09
Картина Сергея Лозницы рассказывает о праве личности восстать против тоталитарной системы.
24 мая во французских Каннах заканчивается 78-й международный кинофестиваль, где в этом году председательствует великолепная Жюльет Бинош.
«Зеркало» обратило внимание, что одним из лидеров в рейтинге кинокритиков стал фильм украинского режиссера Сергея Лозницы «Два прокурора» — прямо сейчас он делит первое место с иранской картиной «Простая случайность» с оценкой 3,1 из 4 возможных баллов. А значит, фильм претендует на главную награду.
Какое отношение это имеет к Беларуси? Непосредственное — поскольку Сергей Лозница уроженец Барановичей. А его фильм (экранизация репрессированного советского писателя) остро и до жути честно говорит об абсурдности тоталитарного режима.