Трамп заявил о масштабном обмене пленными между Украиной и Россией 23.05.2025, 13:21

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Официального подтверждения его словам пока нет.

Президент США Дональд Трамп заявил, что между Украиной и Россией состоялся масштабный обмен пленными. Официального подтверждения со стороны Украины или России пока что нет.

«Большой обмен пленными только что завершен между Россией и Украиной. Он вскоре вступит в силу», — написал Трамп в собственной соцсети Truth Social.

Президент США поздравил обе стороны и предположил, что это может привести к «чему-то большому».

16 мая министр обороны Рустем Умеров сообщил, что украинская и российская делегации во время переговоров в Стамбуле обсудили обмен пленными. Он также отметил, что стороны рассматривают формат обмена 1000 на 1000, а Украина сейчас работает над деталями реализации этого процесса.

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