Трамп заявил о масштабном обмене пленными между Украиной и Россией
- 23.05.2025, 13:21
Официального подтверждения его словам пока нет.
Президент США Дональд Трамп заявил, что между Украиной и Россией состоялся масштабный обмен пленными. Официального подтверждения со стороны Украины или России пока что нет.
«Большой обмен пленными только что завершен между Россией и Украиной. Он вскоре вступит в силу», — написал Трамп в собственной соцсети Truth Social.
Президент США поздравил обе стороны и предположил, что это может привести к «чему-то большому».
16 мая министр обороны Рустем Умеров сообщил, что украинская и российская делегации во время переговоров в Стамбуле обсудили обмен пленными. Он также отметил, что стороны рассматривают формат обмена 1000 на 1000, а Украина сейчас работает над деталями реализации этого процесса.