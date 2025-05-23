Крупный белорусский банк вводит комиссию за открытие валютных счетов 4 23.05.2025, 13:26

Услуга будет стоить 100 рублей.

С 2 июня «Беларусбанк» начнет взимать комиссию за открытие счетов в долларах и евро. Как пишет «Зеркало», об этом сообщается на официальном сайте банка.

Для белорусов услуга будет стоить 100 рублей, однако для некоторых категорий предусмотрена льгота. Участники Великой Отечественной войны, люди с инвалидностью I и II групп, а также те, кто имеет право на пенсию, смогут открыть счет всего за 20 рублей.

Для нерезидентов тариф выше — 200 рублей.

В то же время в банке уточнили, что в ряде случаев комиссия взиматься не будет. Бесплатным останется открытие валютного счета, если он оформляется через интернет-банкинг, мобильное приложение или если доступ к нему осуществляется посредством дебетовой банковской карточки. Также комиссия не будет взиматься с нерезидентов, открывающих счет в рамках условий по банковским вкладам.

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