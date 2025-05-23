Россия бросила своих пенсионеров в Латвии

Россия бросила своих пенсионеров в Латвии4
- 23.05.2025, 13:29
- 1,624
Они четыре месяца сидят без денег.
Живущие в Латвии около десяти тысяч российских пенсионеров (для основной части из них российская пенсия является единственным доходом) уже четыре месяца не получают денег, сообщила 23 мая kаспаров.ru жительница Риги.
В посольстве РФ разводят руками и говорят обратившимся о санкциях Запада. Тем не менее само посольство, видимо, нашло каналы получения средств на свою работу.
Агентство LETA приводило информацию МИД Латвии, что не существует никаких практических препятствий, которые мешали бы российской стороне осуществить перевод финансирования, предназначенного для выплаты пенсий и пособий в Латвии.
МИД подчеркивает, что российская сторона осведомлена о том, что на такие переводы санкции не распространяются.