Россия бросила своих пенсионеров в Латвии 4 23.05.2025, 13:29

1,624

Они четыре месяца сидят без денег.

Живущие в Латвии около десяти тысяч российских пенсионеров (для основной части из них российская пенсия является единственным доходом) уже четыре месяца не получают денег, сообщила 23 мая kаспаров.ru жительница Риги.

В посольстве РФ разводят руками и говорят обратившимся о санкциях Запада. Тем не менее само посольство, видимо, нашло каналы получения средств на свою работу.

Агентство LETA приводило информацию МИД Латвии, что не существует никаких практических препятствий, которые мешали бы российской стороне осуществить перевод финансирования, предназначенного для выплаты пенсий и пособий в Латвии.

МИД подчеркивает, что российская сторона осведомлена о том, что на такие переводы санкции не распространяются.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com