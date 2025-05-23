Доллар и евро подорожали перед выходными 23.05.2025, 13:34

Актуальные курсы валют.

На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 23 мая доллар, евро и юань подорожали.

Курс доллара вырос до 3,0056 рубля (+0,06%; +0,0018), юаня — до 4,1715 за 10 (+0,21%; +0,0089), евро — до 3,3931 (+0,25%; +0,0085).

Российский рубль подешевел до 3,759 за 100 (-0,03%; -0,001)

На уходящей рабочей неделе (19–23 мая) курс доллара снизился на 0,26% (с 3,0134 до 3,0056 рубля), евро — на 0,2% (с 3,4 до 3,3931); юань подорожал на 0,47% (с 4,1521 до 4,1715 за 10), российский рубль — на 1,17% (с 3,7156 до 3,759 за 100).

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