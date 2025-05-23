Трамп уходит Виктор Андрусив

23.05.2025, 13:46

А война продолжается.

Как я и прогнозировал, самый большой риск встречи в Стамбуле – это выход Трампа из переговоров. Все его комментарии и требования сесть вести переговоры – именно об этом. Поскольку он уже понял, что никакая мирная сделка не возможна, поэтому победой он хочет объявить то, что он всех посадил за стол. А дальше типа сами виноваты.

Хотя он в свойственном ему стиле продолжает говорить, что все прекрасно, Вэнс вместо него сказал, что сложилась безвыходная ситуация. Фактически, готовя почву для выхода США из разговоров о мире и переговорах.

Битва за Трампа пока заканчивается ничьей. Да, наши переговорщики могли в Стамбуле выйти и объявить, что россияне сорвали переговоры. Это поставило бы Трампа в идиотскую ситуацию, в которой скорее он бы должен был прибегнуть к санкциям, чтобы достичь 30-дневного перемирия, как обещал. Вместо этого, наши сказали, что все не так и ужасно, продолжим говорить, и получили шанс обменять 1000 пленных. Я бы никому не пожелал быть перед таким сложным выбором.

Ничья в битве за Трампа означает, что Россия не получает жестких санкций и давления, а мы перестаем быть мальчиками для битья в вопросе мира. Больше никакого «принуждения к миру» не будет. Оружие мы будем получать в счет фонда и за средства ЕС. Война продолжается, и будет продолжаться пока Путин не станет, или не истощится. А это уже зависит от цены на нефть, и общей ситуации.

Трэш с требованием заключить мир, перерастает в треш с требованием сесть за стол и договориться самим. Но есть и хорошая новость – всякий трэш заканчивается, и в ближайшее время закончится и этот.

Виктор Андрусив, Telegram

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