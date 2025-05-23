Россию атаковали свыше 1000 дронов

Россию атаковали свыше 1000 дронов12
- 23.05.2025, 14:02
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Украина наносила удары три дня подряд.
Минобороны страны-агрессора России заявило, что российское ПВО якобы «сбило» 1177 украинских дронов в период с 20 по 23 мая, пишут пропагандистские СМИ.
788 БпЛА якобы были «перехвачены» вне зоны боевых действий, то есть в тылу России.
Страна-агрессор традиционно не уточнила количество беспилотников, которые достигли своих целей за три дня.
В России заявляли об атаке БпЛА с ночи на 21 мая. В частности, мэр Москвы Сергей Собянин 21 и 22 мая усиленно сообщал об «отражении атаки» дронами, в Подмосковье несколько раз закрывали главные аэропорты РФ — Шереметьево, Домодедово и Внуково, пишет New Voice.
В ряде областей РФ из-за атаки отключали мобильную связь и интернет.
Сообщалось об атаке на Тулу, Новомосковск и другие города. В ЦПД СНБО сообщали о поражении военных объектов страны-агрессора.