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Ученые: Пыльца белорусских берез долетает до Исландии

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  • 23.05.2025, 14:06
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Ученые: Пыльца белорусских берез долетает до Исландии

Иногда ее концентрация превышает клинический порог.

Жители Исландии страдают от пыльцы белорусских берез. К такому выводу пришла группа польских и исландских ученых. Их исследование опубликовано в свежем номере журнала Agricultural and Forest Meteorology, заметил телеграм-канал «Белорусская наука».

Пыльца берез известна как сильный аллерген. Результаты исследования показывают, что ее перенос на большие расстояния из Восточной Европы вносит значительный вклад в пыльцевую нагрузку Исландии. Причем часто пыльца поступает туда предсезонно. Иногда ее концентрация превышает клинический порог.

Центр распространения березы в Европе находится в Беларуси, западной России, Латвии, Эстонии и скандинавских странах. Оттуда при благоприятных условиях аллерген переносится на высоте 1000 и 1500 м над уровнем моря.

Если говорить о пыльце, зарегистрированной в Исландии накануне местного сезона цветения березы, основной источник для Рейкьявика составляли Польша, Беларусь и Литва, констатируют ученые.

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