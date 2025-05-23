Девять стран ЕС требуют больше свободы в принятии решений о высылке иностранцев

Девять стран ЕС требуют больше свободы в принятии решений о высылке иностранцев5
- 23.05.2025, 14:15
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С инициативой выступили Италия и Дания.
Девять стран Европейского союза призвали к пересмотру Европейской конвенции по правам человека, чтобы упростить процесс депортации мигрантов, совершивших преступления, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).
Инициативу Италии и Дании поддержали лидеры Австрии, Бельгии, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы и Польши. В совместном заявлении, подготовленном премьер-министром Италии Джорджей Мелони и премьером Дании Метте Фредериксен, отмечается, что Европейский суд по правам человека зашел слишком далеко в расширении сферы действия Конвенции, что ограничивает возможности государств по борьбе с преступностью среди иностранных граждан.
«Мы хотим начать политическую дискуссию о ряде европейских конвенций, к которым мы привязаны, и о том, насколько они, спустя десятилетия после их принятия, способны решать ключевые проблемы нашего времени — в первую очередь, проблему миграции», — заявила Мелони вечером в четверг.
Кроме того, в документе содержится призыв дать государствам больше свободы в принятии решений о высылке иностранцев, совершивших преступления, а также обеспечить механизмы отслеживания тех, кого невозможно депортировать.
Отдельно подчеркивается необходимость борьбы с использованием миграции как инструмента гибридного воздействия со стороны враждебных государств. Так, на этой неделе Литва подала иск против Беларуси в Международный суд ООН, обвинив Минск в искусственном провоцировании миграционного кризиса с целью дестабилизации политической ситуации в Евросоюзе.