Стильную бюджетную модель VW показали в современном виде 2 23.05.2025, 14:18

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Этот автомобиль когда-то был очень популярным.

Про бюджетную модель VW Beetle, которая раньше была популярной, сегодня почти не вспоминают. Стильный автомобиль в свое время получился удачным, а сейчас его показали в современном виде.

Особенностью Volkswagen Beetle всегда была яркая внешность. Машину показали с современным дизайном на канале TALKWHEELS. По-видимому, это попытка пофантазировать на тему модели следующего поколения.

Это любительская работа, которая не имеет отношения к VW. Результат интересный, но мы уже знаем, что в продажу эта машина не отправится.

В немецкой компании приняли решение прекратить производство VW Beetle, когда продажи упали под давлением кроссоверов. Автомобиль успел просуществовать в двух современных поколениях. Каждое из них демонстрировало отсылки в дизайне к оригинальному Beetle середины ХХ столетия.

Ближайшие планы производителя в отношении дальнейшей судьбы легендарной модели неизвестны. Когда-то рассматривался вариант превратить Beetle в кроссовер, затем – в электромобиль. Но ни один подобный вариант не приблизился к конвейеру.

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