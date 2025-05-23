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Кремль выдвигает новое условие для подписание мирного соглашения с Украиной

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  • 23.05.2025, 14:31
  • 11,034
Кремль выдвигает новое условие для подписание мирного соглашения с Украиной
Сергей Лавров

Его озвучил Лавров.

В России заявили о «нелегитимности» президента Владимира Зеленского. В Кремле утверждают, что Украине нужно будет провести выборы перед подписанием мирного соглашения.

Об этом заявил глава министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров.

По словам Лаврова, перед подписанием мирного соглашения между Киевом и Москвой для Украины «оптимальным вариантом» было бы «проведение выборов».

«Будем смотреть, кто имеет легитимность из украинской власти. Нынешняя конституция (Украины, - ред.) вроде бы позволяет говорить о председателе Верховной Рады, но оптимальным вариантом было бы проведение выборов», — заявил глава ведомства.

Также он добавил, что, согласно позиции российского диктатора Владимира Путина, Зеленский якобы «легитимностью не обладает».

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