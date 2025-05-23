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Матч Кубка Беларуси по футболу закончился массовой дракой

  • 23.05.2025, 14:51
  • 1,762
Матч Кубка Беларуси по футболу закончился массовой дракой

Судье пришлось разнимать сразу две стычки.

Футбольный клуб «Крумкачы» из Минска одержал победу над копыльской «Бобовней» со счетом 2:1 и вышел в 1/16 финала Кубка Беларуси, пишет tochka.by.

Встреча, прошедшая 22 мая в рамках стадии 1/32 турнира, ознаменовалась настоящим напряжением не только в цифрах на табло, но и в происходящем на поле.

Основные события развернулись в самой концовке матча, когда между игроками обеих команд вспыхнула массовая потасовка.

В результате главный арбитр встречи Олег Гурченко показал сразу три красные карточки футболистам минского клуба.

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