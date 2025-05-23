Белорус на границе спрятал крупную сумму денег

Белорус на границе спрятал крупную сумму денег1
- 23.05.2025, 15:04
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Но попался на металлодетекторе.
33-летний белорус ехал на рейсовом автобусе по маршруту Познань — Гомель. В пункте пропуска «Брест» он выбрал зеленый коридор. При прохождении таможенного контроля сработал арочный металлодетектор — оказалось, мужчина вез крупную сумму.
В карманах куртки мужчины были семь бумажных свертков с 31 тысячей евро. В блокноте и кошельке, которые находились в рюкзаке, более 6,5 тысячи евро, пишет onliner.
Общая сумма валюты составила порядка 42 тысяч долларов в эквиваленте, а без декларирования можно перевозить 10 тысяч долларов.
За незаконное перемещение наличных в крупном размере возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК. Валюту изъяли до решения суда.