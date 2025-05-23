закрыть
23 мая 2025, пятница, 15:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Путин идет путем Гитлера

3
  • Алексей Гетьман
  • 23.05.2025, 15:04
  • 2,750
Путин идет путем Гитлера

Можно сделать интересные наблюдения.

Российский диктатор Владимир Путин заговорил о создании «буферной зоны» (и уже не впервые). Но, рассказывая о необходимости ее создания, он не дает ответов на вопрос: куда она будет создаваться? Вглубь Российской Федерации, или вглубь Украины? На сколько километров она должна простираться?

К примеру, глава российского МИД Сергей Лавров говорил, что нужна «буферная зона» на 200 километров. Принимая во внимание, что, скорее всего, рассматривается именно ситуация углубления в Украину и такие прихоти, то, по большому счету, в Кремле мечтают о демилитаризованной зоне до самого Киева. И даже Киев должен в нее попасть.

То есть, все это - полный бред. Это - попытка с помощью, в том числе, американцев, создать «легитимные» оккупированные территории.

Простыми словами, то, что Россия не смогла захватить в течение последних лет, Путин пытается захватить, назвав «буферной зоной».

Более того, если вспомнить, как несколько дней назад Путин побывал на Курщине, и там какой-то губернатор ему нарассказал, что Сумы должны стать частью Российской Федерации, то можно сделать интересные наблюдения. С одной стороны, россияне реанимировали старую тему о необходимости создания демилитаризованной зоны. А с другой - уже планируют захват новых территорий Украины, откровенно и публично об этом заявляя...

На самом деле россияне не собираются останавливаться, даже приостанавливать так называемую специальную военную операцию. Они не хотят и не планируют идти ни на какое прекращение огня. Ведь, как недавно сказал президент США Дональд Трамп, россияне сейчас чувствуют себя победителями.

Конечно, меня, как и многих из нас, удивляет реакция наших друзей из Соединенных Штатов. Я не могу поверить в то, что они не понимают, что происходит. И возникает вопрос: зачем они делают вид, что не понимают, зачем включают дурака? Здесь же все очевидно...

Если посмотреть на риторику Гитлера в 39-м, 40-м и даже в 41-м годах прошлого века - накануне и уже во время Второй мировой войны, то Путин сейчас повторяет его почти слово в слово.

Особенно, что касается стремления к миру. Гитлер позиционировал себя едва ли не самым большим «миротворцем» в Европе: он постоянно «стремился» к миру, он «боролся за мир» всеми возможными средствами. Путин сейчас идет таким же путем.

Поэтому иногда даже хочется посоветовать нашим друзьям из США: после того, как послушали Путина, посмотреть и послушать архивные записи выступлений Гитлера и сравнить риторику. Они очень удивятся...

Почему российский диктатор вытащил из рукава тему создания «буферной зоны» именно сейчас? Здесь нет сложных стратегий. На него давят и он понимает, что, в любой момент, давление может усилиться и со стороны Соединенных Штатов. Следующим шагом, очевидно будут какие-то дополнительные санкции. Чтобы это предотвратить, Путин прибегает к манипуляциям и лжи. Мол, я очень-очень хочу мира, но давайте сделаем это вот таким образом. Именно таким. А дальше - предлагает способ, который нельзя реализовать.

Алексей Гетьман, УНИАН

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Скот в политике не участвует
Скот в политике не участвует Ирина Халип
Хорошие новости для Украины
Хорошие новости для Украины Кирилл Сазонов
Вопросов стало больше, чем ответов
Вопросов стало больше, чем ответов Владимир Фесенко
Цена войны для России
Цена войны для России Дмитрий Колезев