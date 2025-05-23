Бегущая строка над минским магазином вызвала вопросы у белорусов 23.05.2025, 15:15

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Там утверждалось, что в торговой точке продают просрочку.

TikTok опубликовали ролик, в котором показали бегущую строку на электронном табло над одним из минских магазинов с совсем непривычным текстом. Там утверждалось, что в торговой точке продают просрочку, пишет «Телеграф». Комментаторы стали предполагать, что же случилось с бегущей строкой: взломали ее или нет.

«Кто б рассказал, не поверила бы», — заявила автор ролика и показала бегущую строку над магазином по улице Матусевича в столице. Там сначала шла нецензурная надпись, а затем «У нас просрочка».

Белоруска предположила, что «кто-то взломал бегущую строку».

«Наверное, кого-то уволили незаконно, месть страшна», — написала одна комментаторша. «Конкуренты», — предположила другая.

Некоторые комментаторы считали, что никакого взлома нет, и эту надпись разместила сама рабочая точка. «Не каждый магазин вам скажет правду. А здесь работают честные люди», — сказала пользовательница TikTok.

«А почему вы думаете, что их взломали?» — спросил еще один юзер. «Очень самокритично, но, главное, честно», — пошутил другой комментатор.

Третья утверждала, что «в интернете есть все пароли от строк, заказчики ленятся их менять, получают такую красоту на выходе от посторонних людей».

«Не надо обижать людей, а то они могут обидеть вас и вот такое загнать», — посоветовала пользовательница TikTok.

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