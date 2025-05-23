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Назван чудо-напиток, который поддерживает здоровье сердца и сосудов

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  • 23.05.2025, 15:58
  • 4,576
Назван чудо-напиток, который поддерживает здоровье сердца и сосудов

А также способствует очищению печени и регулирует артериальное давление.

Учёные выявили натуральный напиток, который способен значительно снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, включая инфаркт, инсульт и тромбоз. Основу этого домашнего средства составляют два простых ингредиента, которые часто можно найти на любой кухне — лимон и чеснок.

Комбинация чеснока и сока лимона оказывает мощное оздоравливающее воздействие на организм, пишет проект Styler. Эти компоненты известны своими противовоспалительными, сосудорасширяющими и антиоксидантными свойствами. Регулярное употребление такого напитка может помочь укрепить сосуды, улучшить циркуляцию крови и снизить уровень вредного холестерина.

Для приготовления этого средства потребуется 1 литр воды, 6 лимонов и около 30 зубчиков чеснока. Цитрусы очищают и нарезают мелкими кусочками, чеснок также измельчают. Всё это взбивают в блендере до состояния густого пюре. Полученную массу заливают водой и доводят до кипения, но не варят — как только смесь закипит, её сразу снимают с огня и остужают. Хранить напиток рекомендуется в стеклянной ёмкости в холодильнике.

Принимают его по определённой схеме: сначала пьют по 50 мл в день на протяжении трёх недель, затем делают перерыв на одну неделю и при необходимости повторяют курс. Повторное очищение можно проводить дважды в год.

Этот натуральный эликсир не только поддерживает здоровье сердца и сосудов, но и способствует очищению печени, снижает уровень триглицеридов в крови, регулирует артериальное давление, улучшает работу почек и стимулирует обмен веществ. Кроме того, напиток помогает контролировать массу тела и может служить профилактикой новообразований благодаря укреплению иммунной системы.

По мнению специалистов, особенно полезно включать этот напиток в рацион людям с гипертонией, склонностью к атеросклерозу или нарушением обмена веществ. Однако перед началом курса желательно проконсультироваться с врачом, особенно если имеются хронические заболевания ЖКТ или аллергия на компоненты.

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