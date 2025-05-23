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ВСУ ударили по передовому командному пункту россиян в Бахмуте

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  • 23.05.2025, 15:57
  • 1,314
ВСУ ударили по передовому командному пункту россиян в Бахмуте

Удар снижает способность оккупантов планировать и проводить операции на Покровском направлении.

На днях Силы обороны Украины нанесли удар по передовому командному пункту российских захватчиков во временно оккупированном Бахмуте Донецкой области. Об этом сегодня сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

21 мая Воздушные силы ВСУ успешно нанесли удар по передовому командному пункту 3-го армейского корпуса Вооруженных сил РФ. В результате атаки было существенно повреждено здание, где размещался враг.

В Генштабе отметили, что этот удар серьезно снижает способность оккупантов планировать и проводить операции на Покровском направлении, одном из самых напряженных участков фронта.

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