ВСУ ударили по передовому командному пункту россиян в Бахмуте 1 23.05.2025, 15:57

1,314

Удар снижает способность оккупантов планировать и проводить операции на Покровском направлении.

На днях Силы обороны Украины нанесли удар по передовому командному пункту российских захватчиков во временно оккупированном Бахмуте Донецкой области. Об этом сегодня сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

21 мая Воздушные силы ВСУ успешно нанесли удар по передовому командному пункту 3-го армейского корпуса Вооруженных сил РФ. В результате атаки было существенно повреждено здание, где размещался враг.

В Генштабе отметили, что этот удар серьезно снижает способность оккупантов планировать и проводить операции на Покровском направлении, одном из самых напряженных участков фронта.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com