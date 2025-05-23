Путиниста Филиппа Киркорова госпитализировали в Москве

Путиниста Филиппа Киркорова госпитализировали в Москве6
- 23.05.2025, 16:03
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Он получил ожоги с осложнениями.
Российского певца-путиниста Филиппа Киркорова госпитализировали после пожара во время его концерта в Санкт-Петербурге. Он получил ожоги с осложнениями.
Как сообщает УНИАН со ссылкой на российские СМИ, заживление шло тяжело из-за сахарного диабета, диагностированного у артиста ранее, началось воспаление. Сейчас медики борются за здоровье певца.
Представители Киркорова подтвердили, что он под наблюдением, но отказались раскрывать подробности.
Отметим, во время концерта, на котором и случился этот инцидент, фейерверк сработал не так, как должен был, из-за чего Киркоров получил травму руки.