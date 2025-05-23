В Беларуси составили «мобильный» рейтинг достопримечательностей
- 23.05.2025, 16:10
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Самая популярная вас удивит.
МТС поделился статистикой минувших майских праздников и выяснил, какие архитектурные памятники пользуются наибольшей популярностью у жителей и гостей Беларуси. Лидером «мобильного» рейтинга стала Каменецкая башня под Брестом. Именно возле этой достопримечательности путешественники генерировали больше всего трафика, отправляя фото и видео знакового места.
«Мобильный» рейтинг составили с помощью технологии обезличенных данных. Так, Каменецкая башня отличилась в майские выходные трафиком в 138 Гб в день.
В топ-5 также попали:
мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой» (133 Гб);
мемориальный комплекс «Курган Славы» (123 Гб);
замковый комплекс «Мир» (104 Гб);
историко-культурный комплекс «Линия Сталина» (100 Гб).