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В Беларуси составили «мобильный» рейтинг достопримечательностей

  • 23.05.2025, 16:10
  • 1,534
В Беларуси составили «мобильный» рейтинг достопримечательностей

Самая популярная вас удивит.

МТС поделился статистикой минувших майских праздников и выяснил, какие архитектурные памятники пользуются наибольшей популярностью у жителей и гостей Беларуси. Лидером «мобильного» рейтинга стала Каменецкая башня под Брестом. Именно возле этой достопримечательности путешественники генерировали больше всего трафика, отправляя фото и видео знакового места.

«Мобильный» рейтинг составили с помощью технологии обезличенных данных. Так, Каменецкая башня отличилась в майские выходные трафиком в 138 Гб в день.

В топ-5 также попали:

мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой» (133 Гб);

мемориальный комплекс «Курган Славы» (123 Гб);

замковый комплекс «Мир» (104 Гб);

историко-культурный комплекс «Линия Сталина» (100 Гб).

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