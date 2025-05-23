Футболист «Барселоны» рассказал, какую лигу считает лучшей в мире 1 23.05.2025, 16:15

Рафинья Диас

Рафинья Диас поделился своими мыслями относительно европейских чемпионатов.

Футболист «Барселоны» Рафинья Диас поделился своими мыслями относительно европейских чемпионатов. По мнению бразильца, именно английская Премьер-лига является самой сильной в мире.

«Премьер-лига - лучшая лига для игры и просмотра. В Премьер-лиге вы смотрите, как одна команда атакует другую на протяжении 90 минут, независимо от соперника», - цитирует игрока Barça Universal.

Напомним, Рафинья выступал в Премьер-лиге за «Лидс», где провел 67 матчей, забил 17 мячей и отдал 12 результативных передач.

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