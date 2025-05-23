«Я ей написала, но то, что случилось потом, повергло меня в шок» 4 23.05.2025, 16:23

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Белоруска рассказала о странном поведении арендодателя.

Отношения между арендаторами и арендодателями — это зачастую драма. Конфликты бывают разные: случается, что хозяева недовольны чистоплотностью квартирантов, а те в свою очередь злятся на слишком высокие арендные ставки. Ситуация, которая произошла с Анной, нетипична. Девушка даже не успела встретиться с потенциальной владелицей квартиры, но уже в шоке от ее странного поведения. Та попросила претендентов на ценные метры заполнить подробную анкету и выслать личные фото, пишет Onliner.

Анна искала жилье на стандартных площадках в интернете и нашла подходящее объявление о сдаче квартиры на улице Ангарской в Минске. Жилье выглядело аккуратно и имело привлекательную цену — всего $260.

— Так как у нас есть маленький ребенок и собака, мало кто готов сдать нам квартиру, — объясняет девушка, — И я решила уточнить, подходим мы как арендаторы или нет, чтобы зря не тратить время и искать дальше.

Написала автору объявления, он мне скинул аккаунт в телеграме — якобы хозяйку квартиры. Я ей написала, но то, что случилось потом, повергло меня в шок.

Нам была выслала анкета с вопросами. У нас возникло ощущение, что мы хотим снять квартиру не на Ангарской, а где-то в vip-районе Минска, при этом с дизайнерским ремонтом. Мы просто посмеялись с мужем, ничего не ответили и благополучно забыли.

Вспомнить о казусной ситуации девушку заставило новое сообщение от хозяйки, которая, вероятно, с нетерпением ждала заполненную анкету. Женщина инкогнито спросила, интересно ли супругам данное предложение. Анна опять открыла переписку:

— Я пересмотрела анкету и обалдела еще больше: ее отредактировали и добавили еще больше вопросов. От нас требовалось еще и отправить свои фото. Это неприемлемо! С какой целью запрашивают наши фотографии? Зачем им вся информация о нас? Может, нам еще и справку в поликлинике взять? Я ответила данной особе, что квартира не стоит того, чтобы ради нее заполнять анкету.

После такого странного общения у Анны остался неприятный осадочек:

— Вскоре переписка была волшебным образом удалена. Нам до сих пор не понятно: это такой новый вид мошенничества или просто хозяйка слишком ответственно подошла к сдаче квартиры?

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