«Приятный бонус»: эксперт объяснил новую тактику дроновых атак на Москву 1 23.05.2025, 17:14

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В московском регионе множество важных военных целей.

На фоне атак беспилотников на Москву и другие регионы РФ украинский военный и блогер Юрий Касьянов объяснил эффективность новой тактики.

По его словам, противник признает, что украинские силы обороны применяют новую тактику, атакуя Москву не массовыми налетами, а постоянными атаками небольших групп дронов.

Касьянов объясняет, что такие атаки, в частности, наносят экономический ущерб и дестабилизируют авиадвижение:

«Это приводит к перебоям в воздушном движении - закрываются московские аэропорты, перенаправляются самолеты, опаздывают пассажиры, наносятся большие убытки и создается постоянная нервозность. И в качестве «приятного бонуса» - новое московское правило отключать мобильный интернет во время налета беспилотников».

«А если кто-то скажет, что это расточительство, то нет - в московском регионе множество важных военных целей, налеты на Москву оттягивают половину всей ПВО противника в этот регион, а зенитные ракеты стоят не меньше беспилотников», - поясняет он.

Как известно, атака беспилотников на территорию России продолжалась три дня подряд. Российское министерство обороны насчитало более 750 ликвидированных БпЛА.

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