На Комаровке появились первые белорусские пионы – цены зашкаливают
- 23.05.2025, 16:38
Один цветок стоит как килограмм клубники.
Майская Комаровка прекрасна. Тюльпаны, ландыши, сирень – цветы заняли свое почетное место на рынке. На днях здесь появились и долгожданные пионы, пишет «Точка».
Обычно пионы начинают продавать на Комаровке в конце апреля – начале мая. Все зависит от погоды. В этом году она так капризничала, что эти цветы раскрылись лишь к концу весны.
На Комаровке пионы появились несколько дней назад. Сперва цветы в бутонах стоили до Br10.
Сейчас там продают пионы во всей своей красе. Соответственно, и цена подскочила. Нынче Br10 – это минимум. Максимум же – Br15.
По словам продавцов, надеяться на то, что цены в ближайшие дни упадут, не стоит. Погода совсем не способствует росту пионов. Даже ранние сорта пока не везде цветут.
Массово начнут продавать пионы лишь в июне – тогда и цены будут значительно ниже.