Коллекционная монета из Камеруна напугала лукашистов 23.05.2025, 17:12

Ее добавили в список «экстремистских» материалов.

В список «экстремистских» материалов добавили коллекционную монету из Камеруна Snake Island Incident, которая посвящена обороне украинскими военными острова Змеиный во время полномасштабного российского вторжения.

Соответствующее решение принял суд Октябрьского района Минска, обратил внимание правозащитный центр «Вясна».

Серебряная монета весом 62,2 грамма была выпущена тиражом в 500 экземпляров. Она чествует украинское сопротивление российскому вторжению.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com