Коллекционная монета из Камеруна напугала лукашистов
- 23.05.2025, 17:12
Ее добавили в список «экстремистских» материалов.
В список «экстремистских» материалов добавили коллекционную монету из Камеруна Snake Island Incident, которая посвящена обороне украинскими военными острова Змеиный во время полномасштабного российского вторжения.
Соответствующее решение принял суд Октябрьского района Минска, обратил внимание правозащитный центр «Вясна».
Серебряная монета весом 62,2 грамма была выпущена тиражом в 500 экземпляров. Она чествует украинское сопротивление российскому вторжению.