«Все делают ремонты, а лифты не работают!» 3 23.05.2025, 17:26

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иллюстративное фото

Белорусы жалуются на турецкие лифты.

Неработающие лифты — самая животрепещущая тема жилого комплекса «Гранд Авеню». Эти статные высотки смотрятся презентабельно как снаружи, так и внутри. Но по факту новоселы не могут нормально делать ремонтные работы, да и просто добираться до своих квартир, пишет Onliner.

«В доме куча дольщиков, все делают ремонты, а лифты не работают!»

Жилой комплекс «Гранд Авеню» — это четыре 20-этажных монолитно-блочных дома, которые объединены общим стилобатом и стоят прямо возле станции метро «Грушевка». Застройщиком выступает компания «Датч Стар». Выглядят дома довольно респектабельно: эффектные коричнево-голубые фасады, частично панорамное остекление, современные детские площадки и даже подземный паркинг.

Третий и четвертый дома сейчас в процессе стройки, причем темпы довольно быстрые. Квартиры в них продаются по цене от 4655 до 6500 рублей за «квадрат» (в зависимости от метража).

А вот первый и второй дома недавно сдали в эксплуатацию. Ключи зазвенели, ремонты закипели, но чего уж точно новоселы не ожидали, так это критичных проблем с лифтами. Конечно, барахлящие лифты в процессе ремонтных работ — обычное дело в новостройках, но здесь ситуация буквально патовая. Работающие кабины — это скорее исключение. Зачастую они полностью отключены.

Речь идет о лифтах турецкого производителя CEO Elevator. Фирма не на слуху — для минских многоэтажек ее выбирают довольно редко.

Глеб приобрел жилье в «Гранд Авеню», потому что это один из немногих комплексов, предложивших двухуровневые квартиры — идеальный вариант для семьи.

— Кроме того, мы жили в Малиновке и не хотели менять район. Поэтому рассматривали новостройки на проспекте Дзержинского — выбирали между «Гранд Авеню» и «Кварталом на Грушевке», — рассказывает журналистам мужчина. — Приемка квартиры состоялась в феврале 2025 года. Тогда, понятное дело, с лифтами все было нормально.

Но буквально сразу после приемки начались проблемы. Ну и все. Начали мы ходить пешком на высокий этаж.

Был период, когда обе кабины в нашем подъезде не работали и включались только периодически. От жильцов за это время поступило бесконечное количество заявок.

К разговору подключается Виталий — владелец квартиры во втором подъезде. Там ситуация идентичная: лифты ведут себя так же нестабильно, как и в первом подъезде.

— Я собственник квартиры на 15-м этаже. В первый день приемки застрял в маленьком лифте, — утверждает собеседник. — После этого кабины выключили где-то на недели две.

Ремонт я начал делать сразу. Я вообще один из первых, кто стал закупать блоки и заносить их в квартиру — планировка там свободная, делай что хочешь. После выключения лифтов где-то 100 блоков я занес по ступенькам на 15-й этаж. Сделал это своими силами и при помощи родни. Ну, а потом уже нанял грузчиков: приехало девять человек, которые разошлись по этажам и подняли 470 блоков. Услуга обошлась мне в 1300 рублей. В доме куча дольщиков, все делают ремонты, а лифты не работают! С момента приемки их в нашем подъезде включают периодически. Обе кабины вместе работают в лучшем случае неделю.

Сейчас работает только один — пассажирский. Кстати, про лифты этой фирмы я наслышан от знакомых — такие же стоят в «Антоновском квартале». Там они тоже проблемные.

Виталий удивляется: зачем вообще было выбирать такого нетипичного для Минска производителя, как турецкий CEO Elevator:

— Почему было не поставить гомельские или могилевские лифты, запчасти для которых всегда есть в наличии в Беларуси? Сейчас я живу в доме, который находится недалеко отсюда — на Железнодорожной. В нем стоят кабины производства «Могилевлифтмаша». Они ломаются максимум раз в полгода и чинятся за считаные минуты. А для этих комплектующие нужно заказывать из Турции. Вот и получается какая-то ерунда.

Нам отвечают, что поломки происходят из-за вандальных действий строителей. Какие это действия? Ну, например, мы с вами застряли и попытались без диспетчера руками открыть двери. Либо перевозим грязные или слишком тяжелые грузы. Но ведь если бы они были слишком тяжелые, то кабина бы не закрылась и не поехала.

Жильцы озвучивают свой главный страх: а вдруг лифты придется полностью менять? По их словам, это трудоемкое действо будет стоить не меньше 200 тысяч долларов, которые раскидают на владельцев квартир. Глеб рассуждает:

— Мне кажется, что это самая крайняя мера. Специалисты будут тянуть до последнего и пытаться решить проблему всяческими способами. Замена — это очень большие деньги.

Ситуация усложняется тем, что новоселы до сих пор не создали товарищество собственников, которое взяло бы на себя всю бумажную волокиту и переговоры с ответственными сторонами. Жалобы пишутся не централизованно, а некоторые жильцы пребывают в неведении относительно того, что вообще происходит. Наболевшие вопросы героев статьи так и остаются без ответа.

«Лифтсервис»: «Лифты не предназначены для перевозки стройматериалов»

Журналисты обратились в обслуживающую организацию — «Лифтсервис», которой сейчас приходится экстренно решать конфликт. Первый заместитель генерального директора Юрий Булычев рассказал подробности:

— Производителем лифтов является компания CEO Elevator, основанная в 2008 году в Турции. Изготовлены они в сентябре 2023 года. Техническое освидетельствование лифтов перед вводом в эксплуатацию проведено в июле 2024 года. Акт приемки лифтов в эксплуатацию составлен 7 февраля 2025 года. Затем они приняты на техническое обслуживание ОАО «Лифтсервис».

По словам специалиста, компания до сих пор не получила документацию и необходимое оборудование для ремонта ни от застройщика «Датч Стар», ни от официального представителя завода-изготовителя «СКС-Лифт»:

— В адрес данных организаций направлены письма о предоставлении следующего: ведомости эксплуатационных документов, ведомости запасных частей, инструментов и принадлежностей, а также комплекта запасных изделий для пуско-наладочных работ, сервис-тулов (двух из четырех) и чертежей деталей для замены.

Каковы же причины поломок? Юрий отвечает:

— Основной причиной поломок и простоев явилось механическое повреждение оборудования лифтов (дверей шахты и кабины, механических отводок и замков дверей и шахты и др.) пользователями вследствие их неправильной эксплуатации, а именно перевозки строительных материалов, грузов, оборудования, а также физического воздействия (вандальных действий).

Что же это за вандальные действия? Юрий перечисляет: жильцы загружают внутрь слишком много мусора, строительная пыль оседает на механизмах, иногда кабины перекашивает от неравномерного распределения грузов, из застрявших кабин пытаются выбраться самостоятельно. И вот незадача: на повреждения по вышеперечисленным причинам гарантия завода-изготовителя не распространяется.

Ну, а теперь о главном: почему же подъемные механизмы настолько хрупкие, что не выдерживают стандартный для новостроек период активных черновых работ? Юрий сообщает удивляющий факт: конструкция данных лифтов не очень надежная, к тому же в них нельзя возить стройматериалы. Об этом прямо говорит турецкая компания. Как же делать ремонт в квартирах? Ее это не волнует.

— Использование лифта для транспортировки строительных грузов осуществляется постоянно, — говорит специалист. — Данные факты фиксируются видеокамерами в холлах подъездов.

Плюс ко всему достать импортные детали сегодня сложно и ждать их приходится долгими месяцами:

— Оперативное приобретение запасных частей невозможно. Официальный представитель завода-изготовителя «СКС-Лифт» нам в этом отказывает. Сроки поставки составляют более двух месяцев.

Ситуация запутанная. И пока ее пытаются распутать, 6 мая произошло нечто совсем пугающее: в грузовом лифте второго подъезда что-то случилось с тросом. Если быть точнее, один из шести канатов вышел с ручья канатоведущего шкива. Благо в кабине никого не было.

По словам помощника директора «Датч Стар» Геннадия Рощени, ситуация аварийная и очень серьезная. Расследование ведется комиссионно с участием Госпромнадзора, застройщика, завода — изготовителя лифта, монтажной организации, обслуживающей компании.

Представитель застройщика заверил, что компания будет на связи с жильцами и поспособствует решению проблемы.

Ну, а представитель «Лифтсервиса» Юрий Булычев заключает:

— Проблема повсеместная. В Минске строятся высотные дома с квартирами без отделки и людям приходится неправильно эксплуатировать лифты. В итоге страдают все. Касательно дома на Дзержинского, 19а… Можете закончить статью вопросом «Что же делать?..»

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