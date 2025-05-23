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Обмен «1000 на 1000»: Зеленский сообщил о возвращении 390 украинцев

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  • 23.05.2025, 17:29
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Обмен «1000 на 1000»: Зеленский сообщил о возвращении 390 украинцев

Продолжение обмена будет 24 и 25 мая.

Между Украиной и Россией 23 мая начался обмен удерживаемыми лицами в формате «1000 на 1000». Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram.

По его словам, сегодня обменяны 390 человек. Продолжение обмена будет 24 и 25 мая.

«Возвращаем наших людей домой. Реализована первая часть договоренности об обмене 1000 на 1000. Эта договоренность была достигнута на встрече в Турции, и важно реализовать ее полностью», – написал президент Украины.

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