Обмен «1000 на 1000»: Зеленский сообщил о возвращении 390 украинцев

Обмен «1000 на 1000»: Зеленский сообщил о возвращении 390 украинцев4
- 23.05.2025, 17:29
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Продолжение обмена будет 24 и 25 мая.
Между Украиной и Россией 23 мая начался обмен удерживаемыми лицами в формате «1000 на 1000». Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram.
По его словам, сегодня обменяны 390 человек. Продолжение обмена будет 24 и 25 мая.
«Возвращаем наших людей домой. Реализована первая часть договоренности об обмене 1000 на 1000. Эта договоренность была достигнута на встрече в Турции, и важно реализовать ее полностью», – написал президент Украины.