«Таких долларов вы точно не видели!» 2 23.05.2025, 17:41

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У белоруса нашлась необычная монета.

Недавно читатели Onliner прислали фотографии двух необычных монет. Они попросили помочь разобраться, что это за экземпляры и имеют ли они ценность. Журналисты обратились за комментарием к опытному нумизмату, и вот что он рассказал.

Выпуск византийского императора Маврикия Тиберия (582—602 гг.)

По словам эксперта, это медная монета, чеканившаяся в Херсонесе Византийском. Ее номинал — полуфоллис, что равняется четырем пентануммиям. На аверсе изображен стоящий император с супругой в полный рост. На реверсе — фигура с хризмой (христианским символом), а справа — знак «Д».

— Монета считается редкой, особенно интересной для коллекционеров античных византийских монет. Однако состояние конкретного экземпляра оставляет желать лучшего — оно оценивается как Good — Very Good. Такая сохранность заметно снижает цену: ориентировочная стоимость — 40—60 долларов.

Доллар США 1972 года с Эйзенхауэром

Вторая монета более современная: серебряный доллар 1972 года с изображением 34-го президента США Дуайта Эйзенхауэра. В составе этой монеты — 40% серебра, общий вес — 24,59 грамма.

— Такие монеты нельзя назвать редкими. Тем не менее за счет содержания серебра они имеют определенную ценность. Состояние конкретного экземпляра оценил бы как Very Fine — заметны следы обращения. На рынке стоимость такой монеты составляет около 30—50 белорусских рублей.

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