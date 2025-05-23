Топ-3 культовых фильма для вечернего просмотра

Топ-3 культовых фильма для вечернего просмотра1
- 23.05.2025, 18:13
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В каждом из них сыграла легендарная Деми Мур.
Деми Мур – одна из самых популярных американских актрис, которая получила мировую славу. «Кино 24» собрало список высокорейтинговых лент, в которых снялась Деми Мур.
«Субстанция»
В центре сюжета – Элизабет Спаркл, настоящая суперзвезда и обладательница премии Оскар, которая ведет невероятно популярное фитнес-шоу. Неожиданно продюсер решает, что Элизабет пора уйти на пенсию.
Именно тогда в ее жизни появляется «Субстанция» – загадочный препарат для репликации клеток, что временно создает более молодую, совершенную версию человека. Так рождается прекрасная Сью, и последствия существования двух женщин с одним сознанием становятся удивительно непредсказуемыми.
«Призрак»
После романтического вечера в театре влюбленная пара возвращается домой. Но на темной улице на них нападает грабитель. В попытке защитить любимую Сэм погибает.
Но его история не заканчивается – он возвращается как призрак, чтобы спасти Молли. Сэм узнает, что его гибель не была случайностью, а теперь и Молли грозит опасность. Однако он - лишь невидимый дух, которого она не видит и не слышит. Как же предупредить ее о том, что жизнь висит на волоске?
«Кто вы, мистер Брукс?»
Мистер Брукс – примерный семьянин, заботливый муж и отец. Но за этим безупречным фасадом скрывается темная сторона – безжалостный серийный убийца. В его сознании идет внутренняя борьба: одна часть стремится к нормальной жизни, другая – жаждет крови. И пока ни одна из сторон не берет верх, убийства продолжаются.
Но очередное преступление меняет все. Его становится свидетелем психически нестабильный фотограф, который начинает шантажировать Брукса. Но деньги ему не нужны – он хочет быть соучастником и видеть следующие убийства собственными глазами.
Теперь мистеру Бруксу приходится выбирать: поддаться шантажу и позволить злу захватить контроль – или наконец остановить себя и вырваться из этого кровавого замкнутого круга.