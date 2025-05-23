«Есть способ вышвырнуть Путина из Украины» 23.05.2025, 18:28

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После экономического коллапса – крах на фронте.

Системные действия Запада, направленные против российского экспорта нефти и «теневого» флота РФ, снижение стоимости энергоносителей в пять раз лишат российский ВПК средств для производства оружия, а экономику страны-агрессора – возможности выживать и финансировать военных, ведущих войну в Украине.

Об этом в интервью Telegraf UA рассказал бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж. По его мнению, эти предпосылки могут привести Россию к экономическому коллапсу.

Однако, в случае несогласия россиян с предложением президента США Дональда Трампа и Европы прекратить боевые действия и обстрелы мирного населения, перейти к мирным переговорам (с учетом интересов Украины), не навязывать свои агрессивные позиции — нужны дополнительные действия, — говорит он.

— Надо конкретно показать: кроме экономических, энергетических санкций [США] оказывают всеобъемлющую военную помощь. Это в десятки (а по некоторым направлениям — в сотни) раз большее вооружения, техники и новейшие боеприпасы, которые не только дадут Украине возможность защищаться, а системные преимущества на фронте, что у Путина не будет шансов не то что наступать, а даже находиться на украинской территории. Мы просто уничтожим [россиян], — объясняет военный эксперт.

По его словам, это могут быть тысячи крылатых ракет Tomahawk, сотни баллистических ракет ATACMS, сотни танков Abrams и миллионы разных типов боеприпасов, в том числе кассетных.

— Они уничтожат буквально сотни вражеских сил на фронте в конкретном секторе, а за день это могут быть десятки тысяч. И тогда прифронтовая зона будет полностью обесценена в плане подкрепления позиций [врага].

Он предлагает сначала показать (не предоставить) Соединенным Штатам программу действий ВСУ.

— Британия, Европа и закупка на внешних рынках новейшего вооружения, которое пойдет колоссальными потоками. У России нет шансов не то, что что-то выигрывать, а будет падение режима. Они просто проиграют, мы зайдем на территорию России и освободим Крым. Это аргумент, я говорю напрямую, —подытожил Николай Маломуж.

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