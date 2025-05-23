Что происходит на границе перед выходными 23.05.2025, 18:38

Почти тысяча легковых авто ждет выезда из Беларуси в ЕС.

Большие очереди из легковушек наблюдаются на белорусско-польской границе перед выходными, свидетельствуют данные мониторинга Госпогранкомитета.

На 16.00 в пункте пропуска «Брест» в электронной очереди ожидали 890 легковушек и 8 автобусов. Утром, в 10.00, было 930 и 14 соответственно.

Въезда в Литву в «Каменном Логе» ждали 70 легковушек, в «Беняконях» — 20. Утром было 60 и 50.

Как пишут в чатах пересечения границы, в Польшу можно попасть спустя два дня после регистрации в электронной очереди, отмечает «Зеркало».

Описывается случай, когда машина была 1108-й утром 21 мая, на границу ее вызвали ближе к полудню 23 мая. Конкретно на прохождение границы ушло пять часов.

Выезд из Беларуси в Литву на автомобиле может занять и более 15 часов — со слов одного из водителей, на литовской стороне авто часто отправляют на рентген. Пересечение на автобусе же комфортное — дорога из Минска в Вильнюс у одной отчитавшейся пассажирки заняла четыре часа, из них полтора — на границе.

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