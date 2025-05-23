Соглашение об ископаемых: Украина и США запустили Фонд восстановления

Соглашение об ископаемых: Украина и США запустили Фонд восстановления1
- 23.05.2025, 18:45
Последним шагом была дипломатическая нота от США, полученная сегодня.
Украина и США завершили все необходимые процедуры для запуска Американско-Украинского фонда восстановления. Об этом сообщила первый вице-премьер - министр экономики Украины Юлия Свириденко.
По ее словам, последним шагом была дипломатическая нота от США, которая сегодня была получена от Временной поверенной в делах США в Украине Джули С. Дэвис.
- Теперь можно официально считать, что Фонд запущен. Имеем равноправное партнерство, которое уважает национальные интересы Украины, предусматривает совместное с Америкой управление и инвестирование. Работа Фонда ориентирована на будущее, в котором США и Украина совместно вкладывают в восстановление и развитие нашего государства, - написала Свириденко в Facebook.