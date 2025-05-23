Соглашение об ископаемых: Украина и США запустили Фонд восстановления 1 23.05.2025, 18:45

Последним шагом была дипломатическая нота от США, полученная сегодня.

Украина и США завершили все необходимые процедуры для запуска Американско-Украинского фонда восстановления. Об этом сообщила первый вице-премьер - министр экономики Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, последним шагом была дипломатическая нота от США, которая сегодня была получена от Временной поверенной в делах США в Украине Джули С. Дэвис.

- Теперь можно официально считать, что Фонд запущен. Имеем равноправное партнерство, которое уважает национальные интересы Украины, предусматривает совместное с Америкой управление и инвестирование. Работа Фонда ориентирована на будущее, в котором США и Украина совместно вкладывают в восстановление и развитие нашего государства, - написала Свириденко в Facebook.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com