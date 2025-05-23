Россия ударила по порту в Одессе баллистическими ракетами

Россия ударила по порту в Одессе баллистическими ракетами2
- 23.05.2025, 19:01
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Много раненых.
Россия нанесла ракетный удар по гражданскому порту в Одессе. В результате атаки погиб один работник, еще восемь получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-премьер-министра по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Украины Алексея Кулебы и председателя Одесской ОВА Олега Кипера.
- Россия ударила двумя баллистическими ракетами по Одесскому порту, - сообщил Кулеба.
По его данным, в результате удара, погиб один человек - работник порта. Еще восемь получили ранения, ими оказались также гражданские работники предприятия.
- Четверо из них в тяжелом состоянии. Всем им оказывается помощь, - пояснил министр.
По его словам, в результате атаки повреждены машинное отделение, выбиты окна и двери в административных зданиях, уничтожены транспортные средства и техника.
- Россия снова ударила по мирному, стратегически важному объекту, который имеет значение для продовольственной безопасности мира, - подчеркнул Кулеба.
Он отметил, что в целом за время от полномасштабного вторжения Россия повредила и уничтожила почти 400 портовой инфраструктуры, более 30 судов, а также в результате российской агрессии пострадало 106 гражданских лиц.