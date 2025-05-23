Мерц выступил в поддержку запрета на «Северный поток» 23.05.2025, 19:24

Канцлер ФРГ хочет помешать перезапуску газопроводов.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц (Friedrich Merz) активно поддерживает предложенный ЕС запрет на газопроводы «Северный поток», соединяющие Россию и Германию, чтобы помешать любым попыткам США и России возобновить поставки российского газа в Европу, сообщила в пятницу, 23 мая, лондонская газета The Financial Times (FT) (перевод - «Немецкая волна») со ссылкой на источники.

По словам трех собеседников издания, правительство Мерца на этой неделе заявило, что поддерживает такой запрет в рамках очередного пакета санкций ЕС против России за ее войну против Украины. Тем самым, отметили источники, канцлер стремится пресечь любые внутренние дискуссии о возможной целесообразности перезапуска газопроводов.

Один из источников рассказал, что сообщения FT в марте о попытках близких к Кремлю российских и американских бизнесменов перезапустить частные газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2» подтолкнули Мерца к обсуждению с чиновниками в Берлине и Брюсселе того, как этому воспрепятствовать.

Включение «Северного потока» в санкционный пакет

Добавление «Северного потока» в санкционный список ЕС «потенциально избавляет Мерца от политической проблемы», отметил собеседник FT. Такой шаг также позволяет Мерцу «европеизировать» судьбу газопровода и предотвратить вариант, при котором Берлину придется в одиночку справляться с возможным давлением со стороны США и России, отметил другой чиновник.

Хотя германское государство не имеет контроля ни над одной из четырех труб, большая часть которых на данный момент выведена из строя в результате подрыва в 2022 году, Берлину в случае такого давления все же пришлось бы решать вопрос о сертификации для любого повторного запуска газопровода.

«Это правда, что канцлер активно поддерживает санкции против «Северного потока - 2». Одна из целей наших санкций - лишить Россию доходов, которые могут быть использованы для финансирования ее агрессивной войны против Украины, нарушающей нормы международного права. Это включает доходы от экспорта ископаемого топлива», - заявил представитель правительства ФРГ.

Запланированные санкции ЕС

Разрабатываемые ныне санкции ЕС будут направлены против Nord Stream 2 AG -зарегистрированной в Швейцарии компании-владельца трубопровода, - а также против любых других компаний (российских или нероссийских), необходимых для его восстановления и эксплуатации, рассказали FT осведомленные источники.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) на прошлой неделе упомянула «Северный поток» как часть «нового пакета санкций», над которым работает ее команда. По словам источника, перед этим она проконсультировалась с Мерцем, который поддержал это решение. Официальные переговоры Еврокомиссии с правительствами стран ЕС должны начаться в ближайшие выходные, добавили источники. Санкции могут быть приняты только единогласно.

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