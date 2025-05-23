СБУ показала эксклюзивное видео с первого этапа обмена пленными «1000 на 1000» 3 23.05.2025, 19:38

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Сегодня в Украину вернули 270 защитников и 120 гражданских, которых удерживала РФ.

В пятницу, 23 мая, состоялся первый этап обмена пленными между Украиной и Россией в формате «1000 на 1000». Служба безопасности Украины в Telegram показала эксклюзивное видео возвращения 390 украинцев.

В СБУ отметили, что сегодняшний обмен - это результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными и других уполномоченных структур, которые выполнили поручение президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним, сегодня, 23 мая, Украина и Россия начали проводить обмен пленными в формате «1000 на 1000». Он будет проходить в три этапа в течение трех дней.

Сегодня в Украину вернули 270 защитников и 120 гражданских, которых удерживала Россия.

Следующие этапы масштабного обмена пленными должны состояться в субботу, 24 мая, и в воскресенье, 25 мая.

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