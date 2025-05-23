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Запрет на обучение иностранцев в Гарварде коснется будущей королевы Бельгии

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  • 23.05.2025, 19:54
Запрет на обучение иностранцев в Гарварде коснется будущей королевы Бельгии

Принцесса Елизавета учится на магистерской программе государственной политики в Гарварде.

23-летняя принцесса Елизавета, которая в будущем должна стать королевой Бельгии, вероятно, не сможет учиться в Гарварде из-за новых ограничений для иностранных студентов, введенных администрацией президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters (перевод — liga.net).

«Принцесса Елизавета только что завершила первый год обучения. Влияние этого решения [администрации Трампа] станет более понятным в ближайшие дни или недели. Мы сейчас изучаем ситуацию», – заявила спикер Королевского дворца Бельгии Лоре Вандорне.

Принцесса Елизавета, наследница бельгийского престола и старшая дочь короля Филиппа и королевы Матильды, учится на магистерской программе государственной политики в Гарварде. Этот двухлетний курс, как отмечено на сайте университета, призван расширить кругозор студентов и дать им навыки для карьеры на государственной службе.

В самом Гарварде заявили, что ограничения, введенные администрацией Трампа в отношении иностранных студентов, незаконны и расцениваются как политически мотивированный шаг.

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