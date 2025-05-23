Орбан стал «троянским конем» 23.05.2025, 20:19

Пользуясь всеми привилегиями ЕС и НАТО, он часто проводит прокремлевскую политику.

Историк, дипломат, экс-посол Украины в Хорватии Александр Левченко эксклюзивно для «Телеграфа» сказал, что Виктор Орбан стал для Европейского союза и НАТО «троянским конем», который, пользуясь всеми привилегиями союзов, часто проводит прокремлевскую политику:

- Премьер-министр Венгрии снова обвинил Украину во «вмешательстве во внутренние дела» Венгрии и в «сотрудничестве с оппозиционной партией» Тиса. По мнению Виктора Орбана, Киев инициировал скоординированную кампанию по «очернению» Венгрии «чтобы взорвать инициативу по проведению опроса о членстве Украины в ЕС».

У Орбана связали разоблачение своих шпионов в Украине с поддержкой венгерской оппозиции. Премьер-министр Венгрии даже возмутился из-за заявления украинского президента о том, что он хочет видеть в Венгрии «дружественное к Украине» правительство. «Зеленский хочет видеть в Венгрии правительство, дружественное Украине. Те, кто являются агентами Брюсселя, также являются друзьями Зеленского», — высказался глава правительства Венгрии.

Очевидно, что Орбан вообще не представляет себе дружеской Украины, ведь как тогда на него посмотрят в Москве. А чтобы объяснить свое заявление внутренней аудитории, Орбан заявил, что, мол, вступление Украины в ЕС приведет к банкротству Венгрии. Почему именно Венгрии, а не какой-либо другой страны-члена ЕС, он не уточняет.

В связи с провокационными действиями венгерского премьера группа депутатов Европейского парламента призвала Брюссель заморозить всё финансирование для Будапешта. Европейские политики заявляют об ограничении свободы в стране, подрыве демократии, несоблюдении законодательства и ценностей ЕС.

Отмечается, что Венгрия под руководством Виктора Орбана «постоянно конфликтует с ЕС». В частности, глава венгерского правительства своими необдуманными действиями заморозил для страны миллиарды евро. Письмо подписали депутаты Европейского парламента. В нём они заявляют о том, что Будапешт не только не стремится к улучшениям, а в стране «наблюдается дальнейшая тревожная регрессия». В частности, парламентарии вспоминают недавно принятый закон, направленный на запрет реформ, цель которых – подрыв независимости судов и подавление критиков правительства.

- Продолжать финансировать коррумпированный режим, открыто подрывающий европейские ценности, — неприемлемо. Поэтому мы призываем немедленно прекратить любое финансирование Венгрии, используя все доступные правовые инструменты, — говорится в заявлении евродепутатов.

Письмо, инициированное фракцией Зеленых, подписали также представители правоцентристской Европейской народной партии, центристской «Обновим Европу» и социал-демократы. Это уже не первое письменное обращение. В ЕС обеспокоены «рядом тревожных событий» в стране, «стремительно двигающейся в неправильном направлении» из-за ухудшения верховенства права. Европейские дипломаты пытаются повлиять на представителей Венгрии по вопросу Украины, чтобы Будапешт не блокировал невыгодные для Москвы инициативы Евросоюза. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, напомнив, что представители Венгрии блокируют введение новых санкций против российских чиновников. «Есть одна страна – Венгрия, – которая не имеет той моральной ясности, которую мы имеем благодаря атакам, которые осуществляет Путин… Я снова призвал Венгрию снять вето на выделение средств и прекратить блокирование переговорного процесса по вступлению Украины в Евросоюз», – сказал Радослав Сикорский.

Мы все давно почти привыкли к тому, что Виктор Орбан, которого не нужно путать со всей Венгрией, стал для Европейского союза и НАТО неким «троянским конем», который, пользуясь всеми привилегиями союзов, часто проводит прокремлёвскую политику. Но, кажется, в последнее время всё стало гораздо хуже, он фактически стал союзником Путина в попытке уйти ва-банк с целым комплексом вопросов, которые уже прямо касаются безопасности Европы в целом.

Для того чтобы разобраться в ситуации, нужно прогуляться по улицам Будапешта, где практически на каждом шагу можно встретить карту «Великой Венгрии», которая включает часть территорий нынешних Словакии, Хорватии, Сербии, Румынии и Украины. Объяснение этому достаточно простое: придя к власти, Орбан не смог обеспечить экономическое развитие страны на должном уровне, как это сделало ряд соседей Венгрии, он решил консолидировать народ «большой» целью – расширением территории государства.

Орбан использует тему «исторической несправедливости» как инструмент внутренней мобилизации и внешнеполитического давления, ностальгией по прошлому и осуждению Трианонского договора, подведшего итоги Первой мировой войны и лишившего Венгрию большую часть её территорий, учитывая полное поражение Австро-Венгрии в войне. Вместе с тем, Орбан прекрасно понимает, что его страна как член ЕС и НАТО никак не в состоянии обеспечить это в рамках союзов и для сохранения своей власти, которая уже не выглядела абсолютной на последних выборах, по сути, вступил в сговор с Путиным.

По утверждению российской оппозиции, он ещё в феврале 2022 года договорился с кремлёвским диктатором, что после короткой войны России с Киевом, он получит украинское Закарпатье. Орбан был на аудиенции в Кремле за несколько дней перед широкомасштабным нападением на Украину. Неудивительно, почему венгерские компании, несмотря на санкции, продолжают сотрудничество с российскими структурами, а кремлёвские нарративы регулярно транслируются на контролируемых Орбаном венгерских СМИ.

Таким образом, Будапешт фактически легитимизирует действия Кремля, подрывая единство Европы в момент, когда оно критически необходимо. Однако соглашение между Путиным и Орбаном сорвалось, Украина смогла отстоять свою независимость и на данный момент Москве «передать» Будапешту просто нечего, но цель премьер-министра Венгрии, по-видимому, не изменилась, просто изменилась модель влияния на Киев. Он теперь связывает поддержку начала переговоров по вступлению Украины в Европейский Союз с выполнением ряда завышенных и часто необоснованных требований.

Фактически Венгрия использует процесс евроинтеграции Украины как инструмент давления для достижения своих целей в Закарпатье, поскольку после вступления Киева в ЕС о каком-то пересмотре границ можно будет навсегда забыть. Например, Венгрия требует признания Украиной всей Закарпатской области «традиционно венгерским регионом» несмотря на то, что согласно переписи населения региона в 2001 году, этнические венгры в нём составляли около 10%, а с тех пор их количество значительно сократилось так как многие из закарпатских венгров получили венгерское гражданство и уехали за границу.

Последний тренд касается не только Украины, Венгрия уже давно проводит политику поддержки венгерского меньшинства за рубежом. С 2011 года в этой стране действует закон, упрощающий предоставление своего гражданства этническим венграм, проживающим в соседних странах. Сценарий, по которому работает Будапешт, часто применяется в Румынии в приграничной с Венгрией Трансильвании, и заключается в попытке создания отдельной автономной области в пределах якобы исторических венгерских земель.

Подобные попытки были и в отношении других соседей Венгрии, но они блокировались как самими странами, так и на уровне ЕС, что в ситуации с Закарпатьем гораздо сложнее. Последний скандал, связанный с этим, произошёл, когда в мае 2025 года украинские спецслужбы разоблачили действовавшую на Закарпатье агентурную сеть венгерской военной разведки, задачей которой было изучение настроений местного населения в случае возможного введения венгерских войск в регион.

В результате получается, что образовавшийся союз Орбана с Путиным, хоть и разными способами, но одним и тем же намерением — удержанием власти, не просто политический манёвр, а стратегическая угроза. И пока Европа пытается отстоять свои демократические принципы, один из её членов действует как внутренний оппортунист. Пока из этого у Орбана не очень выходит и именно поэтому его партия «Фидес» внесла в парламент законопроект, сильно напоминающий закон об иноагентах в России, который превращает премьер-министра Венгрии в полноценного властителя страны, потому что цель подобного законотворчества — полная ликвидация оппозиции.

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