«Лукашенко может стать «бараном на заклании»2
- 23.05.2025, 20:35
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Диктатора могут выкинуть из дворца.
Какие угрозы могут нависнуть над режимом Лукашенко в ближайшее время? Такой вопрос сайт Charter97.org задал руководителю украинского Института мировой политики Евгению Магда:
- Лукашенко надо готовиться к тому, что скоро будут учения «Запад-2025», и думать, как в ходе этих учений не стать «бараном на заклании».
Потому что сценарий, при котором его выкинут из Дворца Республики и вместо него поставят более удобного и сговорчивого политика, вполне реалистичен.