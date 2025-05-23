«Лукашенко может стать «бараном на заклании» 2 23.05.2025, 20:35

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Диктатора могут выкинуть из дворца.

Какие угрозы могут нависнуть над режимом Лукашенко в ближайшее время? Такой вопрос сайт Charter97.org задал руководителю украинского Института мировой политики Евгению Магда:

- Лукашенко надо готовиться к тому, что скоро будут учения «Запад-2025», и думать, как в ходе этих учений не стать «бараном на заклании».

Потому что сценарий, при котором его выкинут из Дворца Республики и вместо него поставят более удобного и сговорчивого политика, вполне реалистичен.

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