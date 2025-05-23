Экономика под откос: сокращение перевозок РЖД обнажает истинное положение дел в РФ 4 23.05.2025, 20:38

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Объемы грузоперевозок железнодорожным транспортом в России обрушились.

Российские железные дороги (РЖД) демонстрируют рекордный в истории страны обвал грузоперевозок. Это «черная метка», которая указывает на плачевное положение экономики, пишет dialog.ua со ссылкой на Reuters.

Крупнейшие экспортеры энергоресурсов РФ, в частности, компании «Русал» и «Газпромнефть», пересматривают свои планы по объему поставок по железной дороге, серьезно их сокращая. Это говорит о снижении спроса в стране. Военная экономика начала сыпаться.

РЖД, чьи основные доходы обеспечивает именно перевозка грузов, переживает беспрецедентное сокращение ее объемов. В минувшем 2024 году этот показатель рухнул до 15-летнего минимума. В этом году обрушение продолжилось. С января по апрель снижение объема грузоперевозок составило 6,8%, а за апрель этот показатель вырос до 8,6%.

РЖД вынуждена пересматривать свой бюджет и сокращать расходы. В частности, уровень инвестиций в этом году будет на 40% меньше, чем в минувшем.

Изначально планировалось, что в 2025 году объем РЖД перевозит 1,24 млрд тонн грузов. Согласно новому прогнозу, этот показатель будет меньше на 36,7 млн тонн (около 3%).

Сокращение объемов произойдет из-за компаний «Русал», «Северсталь», а также Магнитогорского металлургического комбината.

По данным РЖД, сокращение погрузки происходит из-за высокой ключевой ставки, а также санкций. Так, экспортные доходы черной металлургии, составляющие около 5% ВВП России, резко упали из-за потери компаниями доступа к высокодоходным западным рынкам.

Происходит снижение и в других секторах российской экономики.

Сокращение поставок удобрений, древесины, нефтепродуктов и металлов в Китай также сильно сказалось на объемах грузоперевозок по России. Товарооборот между этими двумя странами снизился на 7,5% с начала года.

В документе РЖД среди причин обвала грузоперевозок также говорится о некоем "вмешательстве третьих сторон в отношении нефтеперерабатывающих заводов". Очевидно, речь идет об ударах украинских дронов по объектам РФ.

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