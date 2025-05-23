В Украине разработали «шахедоподобный» дрон «Батяр»
- 23.05.2025, 20:45
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Дальность его полета - более 800 км.
Украинская компания DeepStrikeTech запустила производство нового ударного дрона «Батяр», который визуально напоминает иранский Shahed. Он способен преодолевать расстояние в более чем 800 км, сообщает «Милитарный».
Отмечается, что сначала «Батяр» разрабатывался как дрон-камикадзе для глубоких ударов, однако со временем его возможности были расширены.
Его можно использовать как фальшивую цель, бомбардировщик или фронтовой дрон-камикадзе - в зависимости от установленной нагрузки и программного обеспечения.
Дрон имеет бензиновый двигатель и весит 16 кг. В версии для дальнобойных операций он способен нести боевую часть массой до 18 кг и преодолевать более 800 км.
Одной из целей разработки было создание легкого беспилотника, который запускается с катапульты или из автомобиля - без подготовленных площадок или специального оборудования. Это делает дрон максимально мобильным и пригодным для боевых условий.
В компании отмечают, что беспилотник способен удерживать курс даже в случае повреждений, в частности во время пикирования на цель.
Внешне «Батяр» похож на российско-иранский «Шахед», однако сходство - только визуальное. Его аэродинамические характеристики были самостоятельно просчитаны украинскими инженерами с использованием западной технической документации.