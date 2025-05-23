Клиентам крупного банка на этой неделе стоит снять наличные

Клиентам крупного банка на этой неделе стоит снять наличные1
- 23.05.2025, 21:08
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Возможны сбои в работе карточек.
В «Беларусбанке» проведут технологические работы 26 мая 2025 года с 8.00 до 23.59. В течение этого дня возможны перебои в работе интернет- и мобильного банкинга, а также в обслуживании банковских карт.
Сбой может затронуть как операции онлайн, так и оплату картой в магазинах и сервисных точках. Возможны перебои в работе банкоматов и терминалов самообслуживания, а также при выдаче наличных в кассах.
В банке посоветовали клиентам заранее позаботиться о необходимых наличных и по возможности спланировать важные финансовые операции на другие дни.