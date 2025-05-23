Клиентам крупного банка на этой неделе стоит снять наличные 1 23.05.2025, 21:08

1,398

Возможны сбои в работе карточек.

В «Беларусбанке» проведут технологические работы 26 мая 2025 года с 8.00 до 23.59. В течение этого дня возможны перебои в работе интернет- и мобильного банкинга, а также в обслуживании банковских карт.

Сбой может затронуть как операции онлайн, так и оплату картой в магазинах и сервисных точках. Возможны перебои в работе банкоматов и терминалов самообслуживания, а также при выдаче наличных в кассах.

В банке посоветовали клиентам заранее позаботиться о необходимых наличных и по возможности спланировать важные финансовые операции на другие дни.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com