«Это позитивный сигнал для Украины» 2 23.05.2025, 21:22

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Эксперт рассказал, что точно заставит Трампа ввести санкции против РФ.

России уже неоднократно угрожали усилением санкций, что может негативно повлиять на способности вести войну против Украины. Однако Дональд Трамп пока оттягивает этот процесс, хотя в его администрации уже готовы вводить ограничения, но ждут разрешения президента.

Украинский публицист, эксперт по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов рассказал «24 Каналу», что в окружении лидера США есть достаточно много людей, которые понимают, что Путин играет с Трампом. Действия кремлевского диктатора указывают на то, что он пока не собирается заключать соглашение о завершении войны и вести реалистичные переговоры.

Юрий Богданов отметил, что лидер России использует Трампа, как человека, который дает ему возможность вести войну против Украины и всего западного мира. Это осознают республиканцы, однако сам лидер США пока предан попыткам наладить диалог с Путиным.

Отметим, что американские сенаторы Ричард Блюменталь и Линдси Грэм представили законопроект, который предусматривает новые санкции против России, а также экономические ограничения для стран, покупающих ее энергоресурсы. В случае продолжения агрессии или срыва мирных переговоров, США могут ввести 500% пошлины на импорт из государств, сотрудничающих с Россией.

То, что в администрации американского президента есть люди, которые осознают намерения Кремля, однозначно, хорошо.

- Это позитивный сигнал, ведь к позиции Украины, Европейского Союза, Великобритании и Японии присоединяются голоса адекватных республиканцев и демократов. Они настаивают на усилении санкций против российского диктатора. Дональд Трамп к этому решению еще не созрел, а произойдет это тогда, когда он окончательно разочаровывается в попытках диалога с Путиным, – сказал эксперт по стратегическим коммуникациям.

По его мнению, у президента США лопнет терпение налаживать диалог с кремлевским диктатором как минимум через месяц. Однако Путин будет пытаться продемонстрировать ему силу на фронте и свои якобы бесконечные ресурсы для ведения войны, чтобы выиграть себе больше времени. Пока американский лидер будет верить в эту картинку, то затягивание введения санкций будет продолжаться.

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