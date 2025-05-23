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В Беларуси на торги выставили раритетный американский пожарный грузовик

  • 23.05.2025, 21:30
  • 1,246
В Беларуси на торги выставили раритетный американский пожарный грузовик

В стране таких было всего четыре.

На сайте ipmtorgi.by появился интересный винтажный американский автомобиль. Здесь продают пожарный грузовик-цистерну Ford, выпущенный фирмой Superior, сообщает abw.by.

Начальная ставка за автомобиль 1985 года выпуска составляет $40 000 (примерно 120 152 рубля). В объявлении сказано, что автомобиль находится в собственности ООО «Дэнсибел» в Минске. Сейчас идет прием заявок на торги, они состоятся 20 июня.

Откуда в Беларуси раритетные автомобили? Это наследие былых времен. В 1990-е годы сотрудничество между Беларусью и городами-побратимами в Европе было весьма плотным и различные ассоциации пожарных-спасателей передали стране немало старой, но работоспособной техники.

Некоторые ее образцы работают и до сих пор. К слову, раритетных американских пожарных грузовиков было немного – не более четырех на всю Беларусь. И вот сейчас решается судьба одного из них.

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