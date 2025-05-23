«Усатый опять все в Россию продаст» 3 23.05.2025, 21:42

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Белорусы жестко ответили Лукашенко.

Лукашенко готовится к овощному «апокалипсису». Диктатор приказал аграриям сажать еще больше картофеля.

Читатели сайта Charter97.org в комментариях жестко ответили узурпатору. Приводим некоторые из них:

«Лукашенко добил всё!»

«На всех полях цветет желтый рапс, а не картофель».

«А осенью усатый опять все в Россию продаст!»

«Путинский прихвостень в своём мозаичном стиле отдает дурные приказы.Такие приказы уже были.

В результате бульба сгнила и вымерзла, неубранная в полях.В стране есть ледовые дворцы, настроенные этим придурком, но овощехранилищ практически нет».

«Весеннее обострение у деревенского шизика, управляющего страной.Техники, семян и хранилищ нет, но Сипатый этого не понимает. Дурак у власти».

«Помнится Хрущев всю страну кукурузой засеял. Толку было мало.А этот собирается бульбу БЕЛАЗами вывозить оркам на откорм».

«Картошку мало посадить, её нужно ещё уметь вырастить, а наши колхозы это разучились делать уже давно. Поэтому и картофеля с каждым годом становится всё меньше».

«Когда у них, «ситуация под контролем», это больше всего и пугает...»

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