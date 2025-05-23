Сибига: Украина хочет видеть Европу и Трампа на переговорах Зеленского с Путиным 23.05.2025, 21:51

Идет работа над встречей между президентом Украины и правителем РФ.

Украина настаивает на широком международном формате возможных переговоров между украинским президентом Владимиром Зеленским и российским диктатором Путиным.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

- Для продолжения той встречи, которая имела место в Турции, не могут быть никакие условия, потому что там была достигнута четкая договоренность, если убрать все эти псевдоисторические лекции, которые звучали со стороны российской делегации. А именно - первый обмен военнопленными, и сегодня он начался, - отметил глава МИД.

По его словам, Украина ждет от российской стороны их концепт предложения относительно будущего безусловного перемирия.

Также он добавил, что сейчас идет работа над встречей между президентом Украины и Путиным.

- Мы допускаем, что эта встреча может быть в расширенном формате. Мы бы очень хотели, чтобы к ней присоединился президент США Дональд Трамп, и мы всегда выступаем последовательно и настаиваем, что за столом возможных будущих переговоров обязательно должна быть Европа, - подытожил он.

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