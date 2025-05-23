В выходные в Беларуси будет до +28°С 23.05.2025, 22:16

1,380

Прогноз погоды на 24-26 мая.

24 мая погоду в Беларуси будут определять малоподвижные атмосферные фронты. Облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут дожди, во многих районах ожидаются сильные дожди и грозы.

Ночью и утром местами будет сгущаться слабый туман. Ветер ночью северный, днем переменных направлений порывистый, днем во многих районах страны сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью составит от +7°С по западу до +15°С по востоку страны, максимальная днем будет от +10°С по северо-западу до +28°С по востоку республики. Атмосферное давление существенно не изменится.

25-26 мая погоду в Беларуси продолжат определять контрастные фронтальные разделы, смещающиеся с юга Европы; по востоку странысохранится влияние теплых воздушных масс.

25 мая облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, днем местами по стране – сильные дожди. В отдельных районах прогремят грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер северной четверти порывистый, днем при грозах сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью от +2°С по западу до +14°С по востоку страны, максимальная днем +12..+18°С, по востоку Беларуси +19..+26°С.

26 мая облачно. На большей части территории страны ожидаются дожди, местами по стране – сильные дожди и грозы. Ночью и утром местами по западу республики слабый туман. Ветер переменных направлений порывистый, днем при грозах сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +6..+13°С, по востоку республики до +15°С; максимальная днем +13..+20°С, по востоку до +26°С.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com