Трамп заявил, что уже не ищет соглашения с Евросоюзом по пошлинам 6 23.05.2025, 22:33

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Пошлины в размере 50% заработают с 1 июня.

Президент США Дональд Трамп заявил, что уже не ищет соглашения с Евросоюзом: пошлины в размере 50% заработают с 1 июня.

«Я не ищу соглашения. Я имею в виду, что мы уже договорились. На уровне 50%. Но опять же, если они построят здесь свой завод, тарифа не будет. Если кто-то придет и захочет построить здесь завод, я могу поговорить с ним о небольшой отсрочке», - сказал американский лидер.

По его мнению, европейцы «не отнеслись к США должным образом».

Ранее министр финансов США Скотт Бессент дал понять, что угрозы президента были направлены на то, чтобы оказать давление на ЕС во время переговоров о возможной сделке.

- Я думаю, что это просто ответ на темпы ЕС. Я надеюсь, что это разожжет огонь в ЕС, - сказал Бессент Fox News.

Он также заявил, что ожидает, что США заключат «несколько крупных сделок» в течение следующих нескольких недель.

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