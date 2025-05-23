Трамп заявил, что уже не ищет соглашения с Евросоюзом по пошлинам

Трамп заявил, что уже не ищет соглашения с Евросоюзом по пошлинам6
- 23.05.2025, 22:33
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Пошлины в размере 50% заработают с 1 июня.
Президент США Дональд Трамп заявил, что уже не ищет соглашения с Евросоюзом: пошлины в размере 50% заработают с 1 июня.
«Я не ищу соглашения. Я имею в виду, что мы уже договорились. На уровне 50%. Но опять же, если они построят здесь свой завод, тарифа не будет. Если кто-то придет и захочет построить здесь завод, я могу поговорить с ним о небольшой отсрочке», - сказал американский лидер.
По его мнению, европейцы «не отнеслись к США должным образом».
Ранее министр финансов США Скотт Бессент дал понять, что угрозы президента были направлены на то, чтобы оказать давление на ЕС во время переговоров о возможной сделке.
- Я думаю, что это просто ответ на темпы ЕС. Я надеюсь, что это разожжет огонь в ЕС, - сказал Бессент Fox News.
Он также заявил, что ожидает, что США заключат «несколько крупных сделок» в течение следующих нескольких недель.